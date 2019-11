Elezioni presidenziali Usa: Michael Bloomberg pronto a candidarsi a primarie democratici (NYTimes)

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg si starebbe "attivamente preparando" a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali Usa del 2020. E' quanto riporta il New York Times.Secondo una fonte vicina al miliardario, Bloomberg "non avrebbe ancora preso una decisione definitiva" ma avrebbe comunque inviato alcuni esponenti del suo staff in Alabama, al fine di raccogliere le firme necessarie alla sua candidatura. Bloomberg si candiderebbe alle primarie democratiche. Così il New York Times:"Howard Wolfson, consigliere vicino a Bloomberg, ha riferito nella giornata di giovedì che l'ex sindaco (di New York) considera il presidente Donald Trump una "minaccia senza precedenti per la nostra nazione". (La fonte) ha fatto riferimento alle considerevoli spese sostenute da Bloomberg nelle elezioni di metà mandato (del Congresso) nel 2018 e nella corsa di questa settimana in Virginia. Bloomberg, ha detto (la fonte), è sempre meno convinto dell'attuale direzione che stanno prendendo le primarie democratiche".