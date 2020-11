Elezioni Usa: non c'è stata l'attesa 'onda blu', corsa presidenziale appare più in bilico (Allianz GI)

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

"La corsa presidenziale degli Stati Uniti è molto più serrata rispetto al previsto scenario dell'onda blu, che nelle ultime settimane ha dominato i titoli dei giornali. Ma secondo il nostro team di Washington, la strada verso la vittoria per Joe Biden è ancora aperta. Potremmo dover aspettare il conteggio dei voti, che dovrebbe richiedere qualche giorno, soprattutto in Stati come la Pennsylvania". Lo spiega Mona Mahajan, US investment strategist di Allianz Global Investors, che si sofferma sulla reazione dei mercati "scossi da quanto la corsa presidenziale appaia ancora in bilico". In particolare, sottolinea Mahajan, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitense a 10 anni, che ieri sera era di 94 punti base, è sceso a 83 punti base, un'inversione di 10 o 11 punti, che riflette un "flight to safety". Per Allianz GI "i prossimi giorni e le prossime settimane saranno fondamentali per conoscere l’esito definitivo della corsa presidenziale e le successive reazioni dei mercati".