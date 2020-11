Elezioni Usa: conteggio voti ancora in corso nei tre swing states Michigan, Pennsylvania, Wisconsin

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 06:41

MILANO (Finanza.com)

Il conteggio dei voti è ancora in corso negli Stati del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin, che offrirebbero al vincitore del voto popolare 46 voti dei grandi elettori.Insieme, i tre stati rappresentano quasi 1/5 dei 270 voti elettorali che il candidato all'Election Day deve assicurarsi per diventare presidente degli Stati Uniti.Si prevede addirittura che i risultati del Wisconsin saranno resi noti nelle prossime ore della giornata di oggi; quelli della Pennsylvania domani e quelli del Michigan addirittura venerdì.I tre stati fanno parte dei cosiddetti "swing states", stati in bilico, in tutto sei in queste elezioni presidenziali Usa del 2020: si tratta di Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin: tutti stati in cui Trump vince nelle elezioni Usa del 2016.