Elezioni Usa, Trump verso vittoria in Florida: 29 i voti dei grandi elettori

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 06:46

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe proiettato a vincere i voti elettorali della Florida, stando a quanto riporta la NBC News. Lo stato offre 29 voti dei grandi elettori.Saranno come sempre i grandi elettori a decidere il destino dell'America.Il presidente degli Stati Uniti non è eletto infatti dal voto popolare, ma dal collegio elettorale, composto da 538 grandi elettori.Per diventare presidente, il candidato deve assicurarsi la maggioranza semplice dei voti, ovvero 270 voti. Il numero dei grandi elettori relativo a ogni Stato è proporzionale alla popolazione dello stato stesso.Trump vinse in Florida nell'Election Day del 2016, con un margine dell'1,2%.