Elezioni Usa: Trump complottista se la prende con Big Tech, Big Money e voti 'illegali'. Biden: 'è disperato'

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump è tornato a protestare di nuovo, mostrando tutta la propria frustrazione per una sconfitta che sembra più vicina.Trump si è scagliato di nuovo contro il conteggio dei voti, che continua in alcuni stati, e che rende impossibile al momento decretare con certezza chi sarà il vincitore dell'Election Day .In base alle proiezioni dell'Associated Press, l'ex vicepresidente dell'amministrazione di Barack Obama, il democratico Joe Biden, si avvicinerebbe alla vittoria, con il sostegno di 264 grandi elettori, a fronte dei 214 pro-Trump.Parlando dalla Casa Bianca per un quarto d'ora circa, Trump ha tuonato - senza prove, come sottolinea anche la Cnbc - che "vincerebbe facilmente" senza il conteggio di quei voti che ha definito "voti illegali" (voti arrivati nelle ore successive all'Election Day del 3 novembre scorso).Trump ha ripescato teorie complottiste contro i sondaggisti, le "Big Tech", la "Big Money", attaccando i media di lavorare affinché i democratici "rubino" le elezioni."Se venissero conteggiati i voti legali, vincerei facilmente; contando i voti illegali, stanno cercando di rubarci le elezioni".Riguardo al voto per posta, ha continuato Trump, "ha davvero distrutto il nostro sistema" ed è incredibile come il voto per posta sia così tanto di parte".Dal canto suo, Biden ha detto ai giornalisti che è necessario che "ogni scheda venga contata"."Chiedo a tutti di rimanere calmi. Le cose stanno andando avanti. Questa è la volontà degli elettori. Nessuno, nessun altro può scegliere il presidente degli Stati Uniti d'America".Biden ha anche definito gli attacchi di Trump "disperati, senza alcun fondamento e la conferma del fatto che sta perdendo".