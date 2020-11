Elezioni Usa, Joe Biden: fiduciosi in possibilità di vincere le elezioni. Invochiamo pazienza per conteggio voti

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nella notte più infuocata degli Usa di questo 2020, l'ex vicepresidente dell'amministrazione di Barack Obama Joe Biden, democratico, si mostra ottimista sulla possibilità di sconfiggere il presidente Donald Trump. Allo stesso tempo, Biden invita il popolo alla pazienza, mentre il conteggio dei voti continua in alcuni stati chiave come la Georgia."Guardate, siamo contenti di dove siamo. Davvero. Sono qui stanotte per dirvi che siamo sulla strada per vincere le elezioni. Sapevamo, a causa del voto per posta senza precedenti, che ci sarebbe voluto un po' (per conoscere il risultato finale dell'Election Day) - ha continuato Biden - Dovremo essere pazienti, fino a quanto il duro lavoro del conteggio dei voti non sarà completato".