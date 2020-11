Elezioni Usa: Donald Trump vince in Nebraska, ma lo stato è eccezione al 'winner takes it all'

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 06:15

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sarebbe aggiudicato il sostegno di tre dei cinque voti elettorali del Nebraska. E' quanto emerge dalla NBC News. Sebbene la maggior parte degli stati Usa assegni tutti i voti del loro collegio elettorale al vincitore dei voti popolari dello stato in questione (E Trump ha vinto nello stato del Nebraska in termini di voto popolare), il Nebraska e il Maine sono un'eccezione a questa regola, nota anche come "winner takes it all".