E-learning, GoStudent cresce e sbarca negli Usa: nuova sede ad Austin

GoStudent, leader dell’e-learning e delle ripetizioni online, ha annunciato la sua espansione negli Stati Uniti e l’apertura di una sede americana ad Austin in Texas. Ad annunciarlo con una nota ufficiale è la stessa azienda.Forte del successo europeo e dell’accoglienza ricevuta negli USA a seguito di un primo “soft launch” iniziato lo scorso novembre, la scale-up austriaca è ora pronta a partire alla conquista del mercato americano.Attualmente GoStudent opera in 23 mercati. Dalla scorsa primavera l’azienda è presente anche in Italia, dove ha una sede a Milano. Il lancio di GoStudent negli States si inserisce, quindi, all’interno di un ambizioso piano di espansione internazionale.