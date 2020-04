Effetto COVID, utili Goldman Sachs -46% in I trimestre, ma in linea con le attese

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs Group ha comunicato di aver concluso il primo trimestre del 2020 con utili in calo del 46%, a causa degli effetti che il coronavirus e il relativo lockdown hanno avuto sull'economia Usa, sui mercati e sulla corporate America.Il colosso bancario ha riportato utili per un valore di $1,21 miliardi, o $3,11 per azione, in calo rispetto ai $2,25 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è risultato pressocché invariato a $8,74 miliardi.I risultati si sono confermati praticamente in linea con le attese degli analisti intervistati da FactSet. Le stime erano per utili per $1,4 miliardi, o $3,11 per azione, su un giro d'affari di $8,3 miliardi.Il titolo cede dell'1,6%, a quota $175,32.