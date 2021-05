Effetto BEI, Ethereum record oltre $3000, mentre il braccio destro di Warren Buffett commenta successo Bitcoin: 'disgustoso'

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2021 - 06:51

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom dell'Ethereum, che è volato al nuovo record di sempre, superando per la prima volta in assoluto i 3000 dollari. La criptovaluta ha esteso il rally della scorsa settimana, scatenato da alcune indiscrezioni secondo cui la Banca europea degli investimenti (Bei) sarebbe prossima a emettere un bond digitale da due anni, del valore di 100 milioni di euro, sulla rete blockchain della moneta digitale.Nelle contrattazioni dei mercati asiatici, l'ethereum è volato fino a $3.026, in rialzo di oltre il 2,5%: dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 300% circa, decisamente oltre il rally del 95% del Bitcoin.L'ethereum è la seconda criptovaluta al mondo in termini di capitalizzazione dopo il Bitcoin.Il progetto della Bei, secondo le indiscrezioni riportate da Reuters, avverrebbe in collaborazione con Goldman Sachs, Santander e Société Génerale, in partnership con la Banca di Francia.Il Bitcoin rimane lontano dai massimi oltre $64.000 testati nelle ultime settimane, e si attesta a un valore superiore ai $58.000.Tra l'altro, occhio alla dichiarazione rilasciata dal vicepresidente di Berkshire Hathaway Charlie Munger che, parlando in occasione dell'assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway, che si è tenuta nel fine settimana appena trascorso, ha definito il successo del Bitcoin "disgustoso".