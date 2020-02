Effetti del Coronavirus: S&P riduce dello 0,3% previsioni crescita Pil globale nel 2020

Daniela La Cava 12 febbraio 2020 - 12:39

Il tema del coronavirus e gli effetti sull'economia mondiale sono le questioni maggiormente dibattute. Gli esperti di S&P Global hanno snocciolato alcune previsioni, riducendo le previsioni di crescita dell'economia mondiale per il 2020. In particolare, stimano per l'economia cinese un rallentamento al 5% nel 2020 rispetto al 5,7% indicato in precedenza (con un picco atteso nel corso del primo trimestre dell'anno). L'impatto atteso sul Prodotto interno lordo (Pil) globale per il 2020 è dello 0,3%.