E' morto a 82 anni Bernie Madoff: artefice del più grande schema Ponzi della storia

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2021 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Bernie Madoff, l'artefice dello schema Ponzi più grande della storia, è morto all'età di 82 anni. E' quanto ha riportato l'Associated Press.Madoff è morto nella prigione federale di Butner, North Carolina, dove stava scontando una condanna a 150 anni di carcere - comminata nel 2009 - per aver truffato decine di migliaia di persone, per un valore calcolato fino a $65 miliardi.Presidente della Madoff Investment Securities, Madoff venne arrestato l'11 dicembre del 2008, qualche mese dopo il crac di Lehman Brothers.Tra le vittime, come ricorda il sito della Cnbc, il regista Steven Spielberg, l'attore Kevin Bacon, l'ex proprietario dei New York Mets Fred Wilpon, il Premio Nobel per la Pace Elie Weisel e tanti altri investitori meno conosciuti, in tutto fino a 37.000 persone di 136 paesi diversi, raggirati nell'arco di 40 anni.Tra le cariche ricoperte dal gestore, nato nel Queens, a New York, il 29 aprile del 1938, anche quella di presidente del Nasdaq nel 1990.