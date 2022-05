E' il Fed-Day, tassi: ecco su cosa scommettono i mercati. Macquarie: banca centrale costretta a fare dietrofront nel 2023-2024

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2022 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in lieve rialzo nel Fed-Day, giorno in cui la banca centrale americana annuncerà la decisione sui tassi sui fed funds.Il consensus prevede una stretta di 50 punti base dal range attuale compreso tra lo 0,25% e lo 0,50%. La Fed di Jerome Powell ha alzato i tassi lo scorso 16 marzo per la prima volta dal 2018, dando il via a un ciclo di rialzi che, secondo alcuni economisti, prevede sette strette monetarie, se non di più, entro la fine del 2022, per contrastare la crescita dell'inflazione negli Stati Uniti, arrivata a balzare dell'8%.Stando all'andamento dei futures sui fed funds, i mercati scommettono su una stretta di 50 punti base, nella giornata di oggi, con una probabilità pari al 91,6%. La probabilità che la Fed alzi i tassi di 75 punti base è di appena l'8,4%.Il responsabile globle della divisione di strategia di Macquarie ha tuttavia avvertito che, negli anni 2023-2024, la Fed sarà costretta a fare dietrofront, reintroducendo nuove misure di politica monetaria espansiva."Quanto accadrà è che la Federal Reserve inizierà ad avviare una politica restrittiva, sia attraverso il Quantitative tightening che alzando i tassi; a quel punto i tassi si avvicineranno sempre di più al livello neutrale, e la volatilità dei prezzi degli asset aumenterà in modo significativo - ha detto Viktor Shvets, responsabile globale della divisione di strategia di Macquarie, stando a quanto riporta l'Australian Financial Review - Quando ciò accadrà, l'indice delle condizioni finanziarie schizzerà verso l'alto e a quel punto, i tassi di inflazione e di crescita del Pil inizieranno a sparire e la Fed non potrà far altro che fare dietrofront".Alle 7.25 ora italiana, i futures sul Dow Jones sono in rialzo dello 0,10%; quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,19% e quelli sul Nasdaq sono in crescita dello 0,28%.Ieri l'indice Dow Jones ha terminato la sessione in rialzo dello 0,22%, lo S&P è salito dello 0,48% e il Nasdaq Composite dello 0,22%.