EV stock mania: Rivian vale già più di Volkswagen

Titta Ferraro 17 novembre 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Con il +15% a 172$ di ieri il titolo Rivian ha raggiunto una valutazione di quasi 152 miliardi di dollari, superando così Volkswagen al terzo posto tra i titoli auto a maggior market cap. Dall'IPO di settimana scorsa Rivian ha già più che raddoppiato il proprio valore.In pochi giorni l'anti Tesla ha raddoppiato il proprio valore rispetto ai 78$ a cui ha debuttato a Wall Street in quella che è la maggior quotazione dell'anno. La startup di auto elettriche, sostenuta da Amazon e Ford, ha affermato che la sua attuale fabbrica in Illinois può produrre fino a 150.000 veicoli all’anno. Amazon ha già ordinato 100.000 veicoli Rivian da consegnare entro il 2030 e prevede di far consegnare pacchi a 10.000 veicoli Rivian già il prossimo anno.Rivian Automotive è una startup di camion, furgoni e suv elettrici partecipata da Amazon e Ford. Nel suo prospetto di quotazione Rivian indica 55.400 preordini per i suoi veicoli elettrici, il pick-up R1T e il SUV R1S. La società prevede di evadere tali ordini entro la fine del 2023. Rivian nel prospetto indica che perderà fino a $ 1,28 miliardi nel terzo trimestre 2021, mentre le entrate varieranno da zero a $ 1 milione.Nel preopen di oggi a Wall Street il titolo Rivian segna -7,7% circa a 158$.