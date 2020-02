E-Trade sospesa al rialzo, +25% teorico, poi rientra negli scambi. Morgan Stanley la acquisterà per $13 MLD

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2020 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Il titolo E-Trade torna alle contrattazioni dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo, con un progresso teorico del 25%, a seguito dell'annuncio di Morgan Stanley. Il colosso bancario Usa ha confermato di aver raggiunto un accordo per acquistare la piattaforma di trading online in azioni per un valore di 13 miliardi di dollari.Morgan Stanley pagherà 1,0432 per ogni azione di E-Trade, ovvero $58,74 in base al valore con cui il titolo E-Trade ha chiuso la sessione di ieri, mercoledì 19 febbraio."L'accordo - si legge nel comunicato - aumenterà in modo significativo la presenza di Morgan Stanley's Wealth Management, permettendo a Morgan Stanley di esere leader del wealth management in tutti i canali e segmenti della gestione patrimoniale".Il titolo E-Trade si appresta ad aprire la sessione a Wall Street al record in 17 mesi.