ETF: record di afflussi per 660 mld $ nella prima metà del 2021

Titta Ferraro 14 luglio 2021 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Gli asset investiti in ETF ed ETP quotati a livello globale hanno raggiunto il record di 9,35 trilioni di dollari USA alla fine del primo semestre del 2021. Con gli 88,5 miliardi di dollari USA nel mese di giugno (25° mese di afflussi netti consecutivi), gli afflussi netti totali da inizio anno hanno raggiunto quota 660,73 miliardi di dollari, un valore superiore al precedente record di 293,69 miliardi di dollari raccolti a questo punto lo scorso anno. Negli ultimi 12 mesi sono stati raccolti 1.028 mld di dollari. Sono i numeri principali che emergono dal report mensile di ETFGI.I 660,73 miliardi di dollari di afflussi netti nella prima metà del 2021 sono solo 102 miliardi di dollari in meno rispetto ai 762,77 dollari raccolti in tutto il 2020. Gli ETF azionari quotati a livello globale hanno registrato un record di 460,73 miliardi di dollari di afflussi netti nella prima metà del 2021.Gli asset investiti nel settore globale degli ETF/ETP sono cresciuti del 17% nella prima metà del 2021, passando da 7,99 trilioni di dollari alla fine del 2020 a 9,35 trilioni di dollari alla fine di giugno.