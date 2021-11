Doordash: la società dalla Ipo tra le più calde del 2020 acquisterà Wolt per $8,1 MLD. Titolo fin oltre +24%

Laura Naka Antonelli 10 novembre 2021 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

DoorDash ha reso noto di aver raggiunto un accordo per acquistare la piattaforma rivale di food delivery Wolt, con una transazione valutata $8,1 miliardi che avverrà interamente in azioni.Con l'acquisizione, Doordash punta a espandere la sua crescita internazionale. Il titolo è balzato di oltre il 24% nelle contrattazioni dell'afterhours.Wolt ha alle dipendenze una forza lavoro di 4.000 unità ed è attiva in 23 paesi. Nel mese di gennaio, la stessa Wolt aveva comunicato di aver superato i 10 milioni di utenti.Doordash, leader nel food delivery, si è messa in evidenza nel 2020 con la terza maggiore Ipo lanciata quell'anno a Wall Street. Il tiolo balza in premercato di oltre +17%.