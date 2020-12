DoorDash schizza a +80% al debutto a Wall Street

Redazione Finanza 9 dicembre 2020 - 19:10

MILANO (Finanza.com)

Debutto scoppiettante per DoorDash che segna quasi +80% circa a 182 dollari (toccato picco a 195,45$). Il leader nel food delivery ha catalizzato le attenzioni degli investitori con prezzo dell'Ipo fissato a 102 dollari per azione, oltre la forchetta prevista di 90-95 $.Si tratta della terza maggiore Ipo del 2020 a Wall Street.La crescita del fatturato di DoorDash nel primo, secondo e terzo trimestre di quest'anno è stata rispettivamente del 172%, 213% e 268%. Nel terzo trimestre conclusosi il 30 settembre, la società, che svolge attività anche in Canada e Australia, ha registrato ricavi pari a 879 milioni di dollari.