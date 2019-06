Donald Trump: "La Federal Reserve non mi ha ascoltato. Tassi troppo alti e quantitative tightening"

Alessandra Caparello 10 giugno 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Ancora una volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha puntato il dito contro la Federal Reserve. “Non mi ha ascoltato. Ha alzato troppo i tassi e ha fatto quantitative tightening" ha affermato il presidente in un’intervista alla Cnbc. “Sui dazi sto vincendo ma non in condizioni eque" ha continuato Trump. “La Fed è per noi distruttiva".