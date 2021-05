Dogecoin mania, la cripto meme supera il bitcoin nelle ricerche su Google

Titta Ferraro 10 maggio 2021 - 13:10

MILANO

L'interesse verso il Dogecoin, la cripto meme che è arrivata a segnare +11.000% rispetto ai livelli di inizio 2021, è arrivato a superare per la prima volta il Bitcoin in termini di ricerche su Internet. Secondo i dati di Google Trends, i valori assegnati a ciascuna criptovaluta per il periodo 2-8 maggio si attestano a 56/100 punti per DOGE contro 48/100 per il bitcoin. Come rimarca Coin Telegraph, l'interesse di ricerca per DOGE negli ultimi 12 mesi è stato spesso strettamente correlato con i picchi e le depressioni dell'interesse verso il Bitcoin, sebbene l'interesse per le due critp fosse in precedenza divergente.La cripto meme ha visto gran parte dei suoi aumenti vertiginosi alimentati dal sentiment dei social media con il ceo di Tesla, Elon Musk, tra i più attivi a citare più o meno scherzosamente il dogecoin. Di ieri la notizia che SpaceX di Elon Musk lancerà la “DOGE-1 Mission to the Moon” nel primo trimestre del 2022. La missione spaziale sarà finanziato dalla Geometric Energy Corporation che pagherà il costo della spedizione tramite Dogecoin. SpaceX non ha specificato il valore finanziario della missione.