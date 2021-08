Doccia fredda da vendite al dettaglio, Wall Street apre in netto calo. Giù Home Depot

Titta Ferraro 17 agosto 2021 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Il Dow Jones e l' S&P 500 prendono la via dei ribassi in avvio di giornata complici i deboli riscontri arrivati dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di luglio, più deboli del previsto, con un calo dell'1,1% su base mensile (consensus era -0,3%), principalmente a causa delle vendite di auto più deboli. Le vendite al dettaglio ex auto sono diminuite dello 0,4% (consensus era +0,2%).Dopo i primi minuti di contrattazioni il Dow Jones cede oltre 270 punti in calo dello 0,75%, mentre lo S&P 500 indietreggia dello 0,55%. Ieri entrambi avevano aggiornato i top storici.Tra le big della Borsa newyorkese si segnala il calo di Home Depot, giù del 3% dopo aver mancato le stime di Wall Street per le vendite same store negli Stati Uniti per la prima volta in sette trimestri.