Disney: titolo corre +5% dopo bilancio, tra qualche giorno arriva Disney+

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Titolo Disney in rialzo nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, fino a +5% circa, dopo la comunicazione di un bilancio che ha messo in evidenza la solidità del fatturato e utili migliori delle attese, seppur in calo.Nel suo quarto trimestre fiscale, il gruppo ha riportato utili per $1,05 miliardi, o $1,07 per azione, inferiori ai $2,32 miliardi, o $1,55 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile adjusted per azione, pari a $1,07, si è confermato meglio delle attese degli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è salito inoltre del 34% su base annua, attestandosi a $19,1 miliardi, rispetto ai $14,3 miliardi del quarto trimestre fiscale dello scorso anno e meglio dei $19,04 miliardi stimati.I risultati di bilancio sono stati comunicati qualche giorno prima del lancio del servizio di video streaming del colosso, Disney +, che costerà ai clienti $6,99 al mese, presentando contenuti di Marvel, Pixar, "Guerre Stellari", National Geographic e ancora altro.