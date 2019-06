Disney: Toy Story 4 domina il box office Usa con 118 milioni di dollari. Ma non è un risultato record

Alessandra Caparello 24 giugno 2019 - 17:09

MILANO (Finanza.com)

In calo a Wall Street il titolo della Disney dopo che il debutto del quarto capitolo della saga di Toy Story ha deluse le aspettative. Toy Story 4, proiettato in 4.575 sale nordamericane, vince al box office del weekend toccando negli Usa e in Canada 118 milioni di dollari contro la stima di 135 milioni di dollari.Il risultato è migliore solo leggermente rispetto al debutto di 110 milioni di dollari di "Toy Story 3" nel 2010, come ha reso noto il Wall Street Journal. Corretto per l'inflazione, il film è arrivato a toccare circa 129 milioni di dollari. Il sequel precedente di Toy Story ha funzionato bene nelle settimane successive arrivando a incassare 415 milioni di dollari al box office nazionale. L'anno scorso, in questo periodo, il film più importante della Disney Pixar è stato "Incredibili 2" e che ha portato al record di 183 milioni di dollari al box office.