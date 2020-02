Disney: Bob Chapek prende il timone

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Cambio della guardia per Walt Disney Company. Il big Usa dell'intrattenimento ha annunciato di avere nominato Bob Chapek, che attualmente riveste la carica di presidente di Disney Parks, Experiences and Products del gruppo. Chapek sostituisce Robert A. Iger (per oltre 15 anni nei panni di ceo) che assume il ruolo di presidente esecutivo del board fino alla fine del suo attuale contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre del 2021.