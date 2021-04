Dimon (JP Morgan): valutazioni azionario piuttosto elevate, speculazioni in alcuni settori

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Levalutazioni del mercato azionario sono "piuttosto elevate", ma un boom economico che si protraesse per diversi anni potrebbe giustificare i livelli correnti, perché i mercati stanno prezzando una crescita dell'economia e i risparmi in eccesso (degli americani) che potrebbero riversarsi sull'azionario. E' quanto ha detto Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JP Morgan, nella sua lettera annuale agli azionisti. Dimon ha sottolineato che ci sono "alcune speculazioni" in alcuni settori del mercato, anche se non le ha identificate.