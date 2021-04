Dimon (JP Morgan): in questo scenario di boom economico, difficile giustificare prezzi Treasuries Usa

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2021 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

"In questo scenario di boom economico, è difficile invece giustificare i prezzi del debito (dunque dei Treasuries) Usa (la maggior parte della gente considera i titoli di stato a 10 anni come riferimento chiave del debito Usa)". E' quanto ha detto Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JP Morgan, nella sua lettera annuale agli azionisti. "Questo, per due motivi - ha spiegato il ceo del colosso di Wall Street - uno, è l'enorme offerta di debito che ha bisogno di essere assorbita; secondo, la possibilità non irragionevole che un aumento dell'inflazione non sia qualcosa soltanto di temporaneo".