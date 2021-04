Dimon (JP Morgan): '2020 altro anno forte per noi, abbiamo raccolto $2,3 trilioni di capitali'

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

"Il 2020 è stato un altro anno forte per JP Morgan Chase, con il gruppo che ha generato un fatturato record, riportando altri numerosi record in ognuna delle nostre linee di business". E' quanto ha detto Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JP Morgan, nella sua lettera annuale agli azionisti."Abbiamo riportato utili netti per $29,1 miliardi, su un fatturato di $122,9 miliardi, rispetto ai $36,4 miliardi (di utili) su un fatturato di $118,5 miliardi del 2019, riflettendo la forte performance dei nostri business compensata da riserve aggiuntive stabilite dalle nuove regole contabili. In generale, la quota di mercato dei nostri business è cresciuta e abbiamo continuato a fare investimenti significativi nei prodotti, nel personale e nell tecnologia, mantenendo in tutto una disciplina del credito e un bilancio forte. In totale, abbiamo esteso il credito e raccolto $2,3 trilioni di capitali per le aziende, per i clienti istituzionali, per i nostri consumatori americani".