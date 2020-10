Dibattito presidenziali Usa, Biden su COVID: 'ci aspetta un inverno nero'. Trump: 'abbiamo compreso la malattia'

Laura Naka Antonelli 23 ottobre 2020 - 06:56

"Ci aspetta un inverno nero". Così il candidato democratico Joe Biden riferendosi alla pandemia del coronavirus, nell'ultimo dibattito presidenziale contro il presidente Donald Trump che si è tenuto nella serata di ieri presso la Belmont University di Nashville, Tennessee. "E Trump non ha un piano chiaro, così non c'è alcuna prospettiva che un vaccino sarà disponibile per la maggioranza della popolazione fino alla metà dell'anno prossimo". Trump ha ribattuto prontamente: "Non credo affatto che ci stiamo dirigendo verso un inverno nero. Stiamo aprendo il nostro paese, abbiamo imparato, studiato e compreso la malattia, cosa che non avevamo fatto all'inizio".Il dibattito, dai toni decisamente più calmi rispetto al primo faccia a faccia tra i due candidati all'Election Day, è avvenuto ad appena 12 giorni dall'Election Day del prossimo 3 novembre.Trump ha accusato Biden anche di averlo criticato all'inizio della pandemia, per la sua decisione di applicare restrizioni sui viaggi dalla Cina. "Ora dice che sarei dovuto intervenire più velocemente. Ma lui mica si è mosso più velocemente, è rimasto mesi dietro di me".