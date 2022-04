Deliveroo: forte crescita nel primo trimestre e ulteriore espansione dell'offerta

Alessandra Caparello 12 aprile 2022 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Forte crescita nel primo trimestre 2022 per Deliveroo, il servizio di consegna fondato nel 2013 e che attualmente opera in quasi 800 località in 11 mercati, tra cui Australia, Belgio, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Regno Unito.Il GTV (valore lordo delle transazioni) è in crescita del 12% su base annua a valuta costante e ordini in crescita del 18%. Mantenuta la guidance per l’anno fiscale 2022: ci si aspetta una crescita del GTV nell’intervallo del 15-25% (a valuta costante) con un tasso di crescita più elevato nel secondo semestre rispetto al primo, considerando che la base di confronto del primo è più impegnativa.Inoltre continua l’espansione dell’offerta di Deliveroo con la collaborazione di Deliveroo Plus con Amazon Prime che si è estesa alla Francia e all’Italia. Altri store Deliveroo HOP sono stati aperti nel Regno Unito con Waitrose e in Italia con Carrefour ed è stato lanciato un progetto pilota con WHSmith per provare la consegna a domicilio da 10 store del Regno Unito.