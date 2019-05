Dazi auto: Trump rinvia decisione di sei mesi (Bloomberg)

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Il presidente Donald Trump rinvia di sei mesi l’avvio delle tariffe automobilistiche e questo per dare più tempo ai negoziati con Europa e Giappone. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine alla Casa Bianca.La scadenza per decidere se far scattare o meno i dazi al 25% sulle importazioni di auto e sue componenti era stata fissata a suo tempo per il 18 maggio. A far pressioni per il rinvio il responsabile Usa per il commercio Robert Lighthizer che avrebbe sottolineato al presidente la necessità di non complicare i colloqui in corso con l’Europa e il Giappone.La notizia è stata accolta con favore dai mercati recentemente sotto pressione proprio per l’escalation della guerra commerciali delle ultime settimane. L’S&P 500 ha cancellato le sue precedenti perdite salendo dello 0,7& e anche i titoli delle principali case automobilistiche, da Bmw a Ford fino a Fca, guadagnano terreno.