Dazi, Trump attacca di nuovo la Cina: "Il loro problema è che non mantengono le promesse"

Alessandra Caparello 30 luglio 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Nel giorno in cui a Shanghai riprendono i negoziati tra le due superpotenze, arriva l’ennesimo tweet del presidente Donald Trump che complica il già difficile cammino verso la tregua."La Cina sta andando molto male, l'anno peggiore da 27", scrive il tycoon. “Doveva iniziare ad acquistare i nostri prodotti agricoli ora, ma non c’è nessun segnale che lo stia facendo. Questo è il problema con la Cina, semplicemente non mantengono le promesse. La nostra economia è diventata MOLTO più grande dell'economia cinese negli ultimi tre anni” scrive il presidente. “Il mio team sta negoziando con loro ora, ma alla fine cambiano sempre l'accordo a loro vantaggio” continua il presidente.