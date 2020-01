Davos, Trump sponsorizza 'America First' al World Economic Forum: 'mettete al primo posto vostri cittadini'

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2020 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump parla da Davos, dove è in corso il World Economic Forum, e sponsorizza il suo slogan "America First", invitando tutti gli altri paesi a fare lo stesso, dunque a mettere al primo posto i loro cittadini."Soltanto quando i governi metteranno al primo posto i loro cittadini, investiranno a pieno nel futuro delle loro nazioni", ha detto il presidente americano."La rinnovata prosperità dell'America è innegabile, senza precedenti e senza eguali in qualsiasi parte del mondo - ha continuato Trump, qualche ora prima dell'inizio del procedimento di impeachment a suo carico - L'America ha conseguito questa incredibile svolta non apportando piccoli cambiamenti a una manciata di politiche, ma adottando un nuovo approccio incentrato interamente sul benessere dei lavoratori americani"."Ogni decisione che prendiamo sulle tasse, sul commercio, sulla regolamentazione, sull'energia, sull'immigrazione, sull'istruzione e ancora su molto altro è concentrata sull'obiettivo di migliorare la vita di ogni giorno degli americani", ha tuonato ancora il presidente Usa.