CureVac: deludenti esiti da studi clinici vaccino anti-Covid, ma la biotech non si arrende

Titta Ferraro 1 luglio 2021 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

CureVac vittima delle vendite a Wall Street dopo che il produttore di farmaci tedesco ha dichiarato che i dati dei test finali hanno mostrato che il suo candidato vaccino contro il COVID-19 risulta efficace solo per il 48% nel prevenire la malattia.CureVac prevede di continuare a lavorare sul suo vaccino contro il Covid-19 nonostante i deludenti risultati degli studi clinici Pierre Kemula, CFO di CureVac, ha difeso il vaccino affermando che gli studi clinici sono stati condotti in un momento in cui diversi nuovi ceppi del virus si stavano diffondendo in tutto il mondo. “Ora dobbiamo parlare con l’EMA [Agenzia europea per i medicinali] e vogliamo assicurarci di avere un dialogo aperto e condividere tutti i dati che abbiamo per valutare il percorso da seguire”, ha aggiunto Kemula in un'intervista alla CNBC.Al momento il titolo CureVac segna -6,8% a 68,44 $.