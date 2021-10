CureVac affonda a Wall Street dopo ritiro suo candidato vaccino anti Covid

Titta Ferraro 12 ottobre 2021 - 17:50

MILANO (Finanza.com)

CureVac giù dell'8% a 39,55 $ a Wall Street dopo che la società ha dichiarato che interromperà lo sviluppo del suo candidato al vaccino Covid-19. La decisione è arrivata dopo che l’Agenzia europea per i medicinali ha dichiarato alla società che non avrebbe accelerato il processo di approvazione. Il vaccino non aveva superato gli studi clinici in fase avanzata con un'efficacia del 47%.CureVac adesso si concentrerà sulla collaborazione con Gsk per sviluppare la tecnologia di un vaccino a mRNA di seconda generazione.