Crollo Tesla non intacca l'ottimismo di Cathie Wood, ARK fa incetta di titoli

Titta Ferraro 24 febbraio 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Tesla ieri ha archiviato la quarta seduta consecutiva in negativo con saldo da inizio anno passato in negativo. Il titolo del colosso delle auto elettriche ha però ridotto notevolmente le perdite nel corso della seduta: all'inizio di giornata a Wall Street il titolo era arrivato a cedere il 13% in area 619 $, mentre alla fine ha chiuso poco sotto i 700 $ (698,84$) con un calo del 2,19%.Le forti vendite che si stavano accanendo su Tesla hanno spinto Cathie Wood, founder e ceo di ARK Investment Management LLC (Ark Invest) ad acquistare massicciamente il titolo. La numero uno di Ark ha detto in un'intervista a Bloomberg Radio che si trattava di una rara opportunità d'acquisto. "Le correzioni sono buone, ci mantengono tutti umili", ha detto la Wod rimarcando come "i mercati rialzisti più forti si sono costruiti su muri di preoccupazione"In una successiva mail Ark ha mostrato che tre dei fondi negoziati in borsa - Ark Innovation, Ark Autonomous Technology & Robotics e Ark Next Generation Internet - hanno acquistato ieri un totale di 240.548 azioni della casa automobilistica.A risalire nella seconda parte di giornata è stato tutto il settore tech con il Nasdaq che ha chiuso a -0,5% rispetto al -3% a cui era arrivato nel'intraday complici i timori legati all'aumento dei rendimenti dei Treasury e alle preoccupazioni per le alte valutazioni del settore tech.