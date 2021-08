Criptovalute: arriva la bocciatura di Neel Kashkari (Fed), "sono al 95% frode e clamore"

Redazione Finanza 18 agosto 2021 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Dal presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, arrivano parole dure nei confronti delle criptovalute. "Ero più ottimista sulle criptovalute e Bitcoin cinque o sei anni fa", spiega il presidente nel corso di un vertice economico sostenendo senza molti giri di parole che "finora quello che ho visto è al 95% frode, clamore, rumore e confusione".Il mondo delle criptovalute resta in preda alla volatilità. Come dimostra l'andamento del Bitcoin che nell'ultimo anno ha registrato una forte corsa, con il valore che è passato da meno di 12.000 dollari nell'agosto 2020 fino a ragiungere picchi superiori a 63.000 dollari lo scorso aprile. Adesso sembra avere lasciato spazio alle vendite: il prezzo ora viaggia in area 44.852 dollari, secondo CoinDesk.