Criptovalute: Binance sospende temporaneamente prelievi nel giorno febbre Dogecoin e Bitcoin

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2021 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Anche se per un arco di tempo limitato Binance è stata costretta a sospendere i prelievi, "al fine di gestire le richieste provenienti da nuovi utenti". E' quanto ha annunciato la stessa piattaforma di scambio di criptovalute numero uno al mondo. La sospensione è stata ritirata poco dopo. Le ultime ore sono state caratterizzate da un boom dei prezzi del Bitcoin e del Dogecoin.I prezzi del Dogecoin, nell'arco delle ultime 24 ore, sono volati di oltre +800%, sulla scia dell'entusiasmo arrivato anche in questo caso, così come nel caso di GameStop, dal forum online di Reddit, in particolare dalla comunità #SatoshiStreetBets.Sul balzo di Dodgecoin ci ha messo lo zampino Elon Musk, fondatore di Tesla, postando su Twitter l’immagine di copertina di un magazine parodia di Vogue, “Dogue”.Il dogecoin è schizzato di oltre +800% in 24 ore a $0,070755 alle 12.01 pm di Singapore, in base a quanto riporta Cnbc, che ha segnalato i dati di Coingecko.Si è riaccesa nelle ultime ore anche la febbre per il Bitcoin, tornato a superare quota $37.000, al record degli ultimi 10 giorni e in rialzo di oltre il 15%, dopo che sempre Elon Musk ha apportato una modifica alla sua biografia di Twitter, scrivendo semplicemente #Bitcoin.