Criptomania: Revolut aggiunge il token Dogecoin alla sua offerta

8 giugno 2021

Revolut lancia il popolare token crypto, Dogecoin, a seguito delle richieste degli appassionati di criptovalute e come unico token unico della secondo appuntamento dei New Token Tuesdays, la nuova iniziativa lanciata lo scorso martedì che, nelle prossime settimane, vedrà l’integrazione di nuovi token all'offerta crypto di Revolut.Il primo lancio dello scorso martedì includeva 8 nuovi token Network e Oracle. Con l’aggiunta di DOGE, Revolut supporta ora 30 valute. Per trovare Dogecoin nell’app Revolut si deve sguire questa procedura: aprire l'app e poi la scheda crypto o "My Hub" e cliccare su "crypto"; Cliccare sul pulsante "investi" e scegliere Dogecoin; Selezionare l'importo che si vuole investire.