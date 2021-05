Cripto stocks KO dopo che Musk volta le spalle al bitcoin, tonfo di Coinbase e Microstrategy

Titta Ferraro 13 maggio 2021 - 08:16

Il crollo fino a -15% del bitcoin mette al tappeto le principali cripto stock. Coinbase ha segnato -4,8% nel'after-hours dopo che già aveva chiuso a -6,4% la difficile seduta di ieri a Wall Street. Peggio Microstrategy con oltre -8% dopo la chiusura dei mercati. Microstrategy ha investito miliardi di dollari delle sue risorse in Bitcoin. In difficoltà anche Square.A pesare sulla criptovaluta è l'annuncio di Elon Musk Bitcoin che si è detto preoccupato per il "rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni bitcoin" e ha quindi sospeso gli acquisti di Tesla con l'asset, indicando che potrebbe favorire altre criptovalute con un consumo energetico molto più basso. Il ceo di Tesla ha aggiunto che tornerà ad accettare i pagamenti in Bitcon "nel momento in cui ci sarà una transizione dal mining a una forma di energia più sostenibile".Il Bitcoin è crollato fino a -15%, affondando con un minimo a $ 46.045 per poi attestarsi poco sopra i 50.000 dollari.