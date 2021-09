Credito al consumo, Goldman Sachs conquista GreenSky per $2,2 miliardi. Titolo fintech schizza di oltre +52%

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2021 - 14:54

Shopping nel mondo dell'alta finanza Usa. Goldman Sachs ha raggiunto un accordo per acquistare la società di fintech buy now pay later (compra ora, paga più tardi) GreenSky, per un valore di $2,24 miliardi. Il pagamento avverrà tutto in azioni. Il titolo GreenSky schizza di oltre il 52% in premercato. Goldman Sachs cede lo 0,92%.La mossa conferma l'intenzione del colosso bancario Usa di espandersi nel settore del credito al consumo. Greensky è la piattaforma di fintech più grande in Usa nel campo dell'erogazione dei prestiti per la realizzazione di progetti di miglioramento delle case. L'accordo dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del 2022, stando a quanto annunciato da entrambe le società.