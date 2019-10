Credit Suisse: 1% di adulti milionari possiede il 44% della ricchezza globale

Alessandra Caparello 22 ottobre 2019 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Nel mondo oggi vi è un 1% di adulti milionari che collettivamente possiede il 44% della ricchezza globale. Questi i numeri forniti dal decimo “Global Wealth Report” del Credit Suisse Research Institute, secondo cui nei 12 mesi a metà 2019 la ricchezza mondiale ha raggiunto 360.000 miliardi di dollari, con un incremento di 9.100 miliardi, pari al 2,6%.La ricchezza media per adulto ha poi toccato il record di 70.850 dollari. Il numero di milionari nel mondo è cresciuto di 1,1 milioni di persone dal 2018, raggiungendo quota 46,8 milioni a metà 2019. Al primo posto per numero di milionari troviamo gli Usa dove si sono aggiunti 675mila ricchi arrivando ad un totale di 18,6 milioni di paperoni. A seguire la Cina con 158mila ricchi in più che però risulta in testa per numero di persone che rientrano nel 10 per cento più ricco a livello mondiale.