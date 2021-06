Covid: FDA avverte di nuovi rari casi di miocardite dopo i vaccini Pfizer e Moderna

Alessandra Caparello 28 giugno 2021 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Rara infiammazione cardiaca provocata dai vaccini anti Covid Pfizer e Moderna. Il nuovo avvertimento arriva dalla FDA, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti che ha fatto sapere di un nuovo rischio connesso ai vaccini Pfizer e Moderna anti Covid-19.In particolare la FDA ha deciso di aggiungere un’avvertenza relativa ai vaccini anti-Covid targati Pfizer e Moderna: “rari casi di miocardite e infiammazione cardiaca negli adolescenti e nei giovani.” Si tratta di conseguenze di estrema rarità, considerando che finora sono stati segnalati 12,6 casi di infiammazione del cuore per milioni di dosi per entrambi i vaccini combinati.