Covid, Bank of America chiuderà 50 filiali in Florida. Boom nuovi casi in California

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2020 - 06:51

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha annunciato che chiuderà in via temporanea 50 filiali in Florida, tra gli Stati americani più colpiti dalla crescita record di nuovi casi di coronavirus.La riapertura delle filiali, ha precisato la banca americana, avverrà valutando caso per caso.Riguardo alla situazione generale in cui si trovano gli Stati Uniti, in Texas sono stati individuati 5.318 nuovi contagi, che portano il totale a superare quota 200.000. Record di nuovi casi in California, balzati di 11.529 in un giorno.In generale, il CDC, Centers for Disease and Control and Prevention, il Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie e agenzia federale sanitaria Usa, ha reso noto che, solo nella giornata di domenica, sono stati individuati nuovi 44.361 casi di coronavirus negli Stati Uniti, rispetto ai +43.003 della giornata precedente e 235 nuovi decessi.