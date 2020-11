Covid-19: Pfizer e BioNTech chiederanno oggi autorizzazione FDA a utilizzo emergenziale vaccino

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2020 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Pfizer e BionTech hanno annunciato che richiederanno oggi alla Food and Drug Administration l'autorizzazione per l'utilizzo del loro vaccino anti-Covid-19 in situazioni di emergenza. Nel caso in cui la richiesta fosse approvata, il vaccino verrebbe distribuito inizialmente in dosi e fasi limitate.I primi a beneficiarne sarebbero il personale ospedaliero, gli anziani e chi versa in condizioni precarie di salute. Successivamente, riporta la Cnbc, toccherebbe ai lavoratori dei settori considerati essenziali, agli insegnanti, alle struttute che forniscono aiuti agli homeless, a chi è in prigione. Infine ai bambini e ai giovani adulti.Il titolo Pfizer sale in premercato di oltre +1%, le ADR di BioNTech avanzano di quasi +6% .