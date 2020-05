Covid-19, Elon Musk: "Lockdown è fascista. Ridate alla gente la sua libertà"

Alessandra Caparello 30 aprile 2020 - 11:59

Elon Musk in una conference call spara a zero contro la gestione dell'emergenza sanitaria definendo il lockdown ''fascista'' e le misure per arginare la diffusione del coronavirus equivalgono a "imprigionare le persone nelle proprie case". "Direi che le persone sono state imprigionate contro la propria volontà nelle loro case” afferma Musk che continua “i diritti individuali vengono calpestati in maniera orribile ed errata, non è per questo che le persone sono venute in America e hanno costruito questo paese. E' una vergogna. Ridate alla gente la sua libertà”.