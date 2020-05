Coronavirus, escalation tensioni Usa-Cina. Pompeo: 'virus uscito da laboratorio di Wuhan'

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2020 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha accusato Pechino di aver insabbiato la verità sul coronavirus, che sarebbe stato prodotto in un laboratorio di Wuhan, focolaio del virus in Cina."Posso dirvi che vi sono prove significative del fatto che questo (virus) proviene da un laboratorio di Wuhan", ha detto il segretario di Stato Pompeo, in un'intervista all'ABC.Non è la prima volta che gli Stati Uniti accusano Pechino di essere responsabile della diffusione globale del coronavirus e della relativa malattia COVID-19. Accuse pesanti sono state rilanciate più volte dallo stesso presidente americano Donald Trump.Nelle ultime ore l'Associated Press ha segnalato anche l'esistenza di un rapporto di quattro pagine del dipartimento di Sicurezza Nazionale Usa, a cui ha avuto accesso, in cui si legge che i funzionari americani ritengono che la Cina "abbia intenzionalmente nascosto (al mondo) la gravità" della pandemia, fin dall'inizio di gennaio.