Coronavirus Usa: Joe Biden annuncia contratti Moderna e Pfizer per 200 milioni di vaccini in più

Laura Naka Antonelli 12 febbraio 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che la sua amministrazione è riuscita a raggiungere accordi per la distribuzione di altre 200 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 da parte di Moderna e Pfizer, portando le dosi totali disponibili negli Usa a 600 milioni.Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti disporranno di una quantità di dosi sufficiente per vaccinare 300 milioni di americani entro la fine del mese di luglio."Proprio questo pomeriggio, abbiamo firmato i contratti finali per 100 milioni di dosi in più di Moderna e 100 milioni in più di vaccini Pfizer", ha detto Biden nel pomeriggio di ieri, in occasione di un tour presso il National Institutes of Health.Il titolo Moderna sale in premercato dello 0,75%, mentre Pfizer è piatta con una variazione pari a +0,09%.