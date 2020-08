Coronavirus, Trump annuncia estensione trattamento al plasma. Appello a guariti a donare il sangue

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che il trattamento al plasma sarà esteso a un numero maggiore di malati americani di COVID-19, dopo l'approvazione, da parte dell'autorità sanitaria FDA (Food and Drug Administration)dell'utilizzo della terapia."Si tratta di una terapia potente - ha detto Trump nel corso di una conferenza stampa indetta alla Casa Bianca - La decisione di oggi estenderà l'accesso a questo trattamento in modo significativo"."Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il loro plasma, per contribuire ad usarlo nelle cure", ha detto Trump, sottolineando che il trattamento è "sicuro" e "molto efficace" .Il presidente ha definito il suo annuncio "storico".