Coronavirus: Fed taglia a sorpresa i tassi di interesse di mezzo punto percentuale

Alessandra Caparello 3 marzo 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Mossa a sorpresa quella della Federal Reserve che all’unanimità ha deciso di tagliare i tassi d'interesse di mezzo punto, all'1-1,25%. Obiettivo sostenere l’economia in un momento di grave difficoltà derivante dalla diffusione a livello globale del coronavirus.I fondamentali dell'economia statunitense rimangono forti si legge nel comunicato della banca centrale, tuttavia, il coronavirus comporta rischi in evoluzione per l'attività economica. La decisione è stata presa all'unanimità.