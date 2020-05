Coronavirus: Antony Fauci dà fiducia a Gilead, FDA tratta per somministrazione remdesivir a pazienti

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Anche il virologo della Casa Bianca, Antony Fauci, ha fiducia nella capacità di remdesivir, il farmaco sperimentale di Gilead Sciences, di trattare con successo i casi di COVID-19.Dopo che la stessa società farmaceutica ha diffuso ieri i risultati di due test clinici condotti su pazienti gravemente malati di Covid, parlando di 'dati positivi', Fauci ha citato i risultati di un altro test, che hanno mostrato "un effetto positivo palese nel ridurre i tempi di recupero" dei malati.Il virologo ha detto che il tempo mediano di ripresa per i pazienti a cui è stato somministrato il remdesivir è stato di 11 giorni, rispetto ai 15 pazienti in placebo. L'avvertimento, tuttavia, non è mancato. Sul tasso di mortalità, il farmaco "non ha dato ancora risultati statistici significativi", ha precisato Fauci.In ogni caso, il tasso di mortalità è stato dell'8% per il gruppo sottoposto al remdesivir, rispetto all'11,6% del gruppo placebo, stando a quanto reso noto dall'autorità che ha condotto il test, il National Institutes of Health.Altra notizia confortante è la decisione della Food and Drug Administration, autorità federale degli Stati Uniti, di portare avanti "continue e prolungate" trattative, affinché il remdesivir venga messo a disposizione dei pazienti malati di COVID-19 "il più velocemente possibile e in modo appropriato", stando a quanto ha riportato il consulente senior dell'FDA, Michael Felberbaum.A Wall Street, il titolo Gilead Sciences ha chiuso la sessione della vigilia in rialzo di oltre +5% a $83,14, guadagnando più del 2% nelle contrattazioni dell'afterhours.